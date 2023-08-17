В угоду свекрови: дочь Александра Малинина определилась с местом для свадьбы

22-летняя Устинья Маоинина готовиться к свадьбе с иностранцем Заком. Недавно наследница певца приоткрыла завесу тайны и рассказала о месте проведения свадебного торжества.

Сейчас будущие супруги находятся в Гонконге. Молодые люди недавно отправились навестить семью Зака. С мамой британца девушку связывают доверительные отношения. С женщиной дочь Малинина посещает разные достопримечательности. Она буквально влюбилась в Гонконг и даже задумалась об организации праздника в Китае. Заку идея понравилась и они вместе посмотрели несколько залов и локаций.

Примут ли такое решение родители Устиньи – неясно. Поклонники считают, что Эмма не будет в большом восторге, несмотря на то, что с семьей парня у нее сложилось хорошее общение.