Жена Константина Ивлева похвасталась, как муж ее поздравил с днем рождения

17 августа 2023 года свой очередной день рождения празднует жена известного российского шеф-повара Константина Ивлева. Сегодня ей исполнился 31 год. В социальной сети Валерия Куденкова похвасталась поклонникам подарками от возлюбленного и заодно подвела итоги прожитых лет.

Пишу с улыбкой этот текст и кайфую. Я сейчас замужем за человеком, с которым осознанно выбрали друг друга. Живем в любви, - написала девушка.

Валерия также добавила, что утром в гостиной она увидела разноцветные шары и несколько букетов роскошных цветов. Также жена Ивлева призналась, что порой ругается с мужем. Однако пара всегда мирится, ведь без ссор невозможен ни один брак.