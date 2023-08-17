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Зрители потребовали лишить «Оскара» актрису Сандру Буллок

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Зрители потребовали лишить «Оскара» актрису Сандру Буллок
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Фото из открытых источников

Интернет-пользователи просят лишить Сандру Буллок  (Sandra Bullok) «Оскара» за работу «Невидимая сторона» после того, как Майкл Оэр пожаловался на ложь в фильме.

Игрок американского футбола, о котором и сняли картину, сообщил, что его не усыновляли, как было показано в ленте. После выхода фильма его мачеха получила 225 тысяч долларов, а также 2,5% от доходов с проката. Он же не получал денег.

Пользователи встали на сторону Оэра. Они потребовали лишить актрису «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме.

А вот актер Куинтон Аарон, который сыграл в «Невидимой стороне» Оэра, встал на защиту Сандры. Он заявил, что бессмысленно соотносить реальных людей и роль его коллеги.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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