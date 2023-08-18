Алла Пугачева прислала траурный венок умершему клоуну Андрюше

В Московском цирке Никулина на Цветном бульваре прошла панихида по умершему Андрею Николаеву. На прощание с легендарным клоуном пришло несколько десятков человек.

Стало известно, что помочь легенде цирка попыталась Алла Пугачева, но было поздно. Когда о госпитализации Ниволаева узнала Примадонна, она захотела передать деньги на лечение. Но спасти звезду не удалось. Он умер через 3 дня после госпитализации.

На прощание артистка не приехала, но прислала траурный венок из белых цветов с подписью. Много лет назад Андрюша помог начинающей певице, придумав номер «Арлекино».

Пугачева исполнила хит и в это время жонглировала. Чтобы научиться это делать требуются недели, а Алла Борисовна при помощи покойного справилась всего за три дня.