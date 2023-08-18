Cобиравшая деньги на ВС Украины певица Ани Лорак выступит в Москве и Санкт-Петербурге

Публикации средств массовой информации о том, что Ани Лорак занимается «гуманитарной деятельностью», которая направлена на помощь ВС Украины, не помешали ее планам. Артистка планирует выступить в «Крокус Сити Холле».

Портал Readovka связался с площадкой, на которой пройдет концерт певицы 27 сентября 2023 года. Там сообщили, что отмены выступления не предвидится. Согласно афишам, Ани выступит в Санкт-Петербурге. Концерт запланирован на 25 октября.

Кроме того, Лорак станет одним из членов жюри детского музыкального телешоу «Ты супер!». В проекте выступят талантливые российские дети, которые остались без родителей. Исполнительница будет судить участников вместе Алексеем Воробьевым, Люсей Чеботиной, Игорем Крутым.