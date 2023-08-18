Чулпан Хаматова, сбежавшая из РФ, выступит в Латвии с музыкально-поэтическим концертом

Чулпан Хаматова вместе с пианистом Андреасом Осокиным выступят в Латвии. Они представят зрителям музыкально-поэтический концерт «Сны о рояле». Пройдет мероприятие 24 августа в Даугавпилсе.

В ходе концерт артисты исполнят фортепианную музыку Фридриха Шопена, Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Дарзиньша, Белы Бартока, Петера Васка, Валентина Сильвестрова, Арво Перта, а также импровизации Андреаса Осокина.

Поэтическая часть постановки была основана на стихах Осипа Мандельштама, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Александра Галича, Булата Окуджавы, Веры Полозковой, Аспазии.

Впервые спектакль поставили в 2022 году. С того времени артисты гастролируют с постановкой о миру. В декабре ее покажут во Франкфурте, Кельне, Фюрте, Гамбурге, Мюнхене.



