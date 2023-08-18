«Давай поженимся» вернется в эфиры без астролога Володиной

Как пишет Telegram-канал Mash, шоу «Давай поженимся» в эфиры Первого канала вернется в октябре. Однако зрителей ждут некоторые изменения. В качестве ведущих выступят Лариса Гузеева и Роза Сябитова, а астролог Василиса Володина в программу может не вернуться.

Отметим, что переговоры по поводу возвращения в передачу астролога не велись. Как подчеркнула сама Василиса, с ней никто не связывался. Володина добавила, что считает «Давай поженимся» пройденным этапом для себя. По ее словам, она считает проект устаревшим форматом.

К слову, работу над «Давай поженимся» приостановили после начала СВО, как многие другие развлекательные программы. Первые фото со съемок нового сезона продемонстрировала Лариса Гузеева в своих соцсетях.