Катя Семенова ответила Пугачевой на ее слова о холопах и рабах

Катя Семенова высказалась об Алле Пугачевой. По словам певицы, она не понимает, почему столько лет народная артистка пела для людей, которых считала «хлопами и рабами». Как отметила композитор, Примадонна не имеет права оскорблять людей, ее «кормивших».

«Нет, правда. Если ты великий, величайший артист. Не понимаю, почему артистам можно больше, чем другим — это ведь просто профессия», — заявила исполнительница.

Семенова отметила, что слова Аллы Борисовной ее поразили. Она не ожидала подобных высказываний и реакции некоторых поклонников Пугачевой.

«Ее стали оправдывать — мол, это не людям она сказала, властям сказала, типа, они были холопами, а стали рабами. Во-первых, в посте нигде это не отмечено, кому предназначается. Это первое. Второе, повторюсь, нет профессии, которая позволяет человеку оскорблять других людей», — заключила Семенова.