Ксения Бородина спровоцировала слухи об уходе из «Дома-2»

Ксения Бородина редко появляется на светских мероприятиях и практически не принимает участие в проектах. В своей соцсети теледива рассказала подписчикам о планах на будущее.

Все время звезда «Дома-2» решила посвятить обучению, чтобы делиться полученными знаниями с другими людьми. О подробностях ведущая не спешит говорить.

"Сейчас как-раз прохожу сепарацию от телевидения, ухожу в другую сферу, посмотрим, чем это все закончится," - пишет Бородина.

Ксения отметила, что изучает психологию, тем самым спровоцировав слухи об уходе из реалити-шоу. О личной жизни светская львица также не хочет говорить. Блогер решила делиться с поклонниками только тем, что касается ее самой, но не любимых и близких людей.