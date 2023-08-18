«Можно и на кладбище»: Пригожин жестко высказался об Алле Пугачевой

После начала СВО на Украине народная артистка СССР Алла Пугачева с молодым супругом-иноагентом уехала из России. А недавно Примадонна появилась на фестивале Лаймы Вайкуле в Юрмале.

Фестиваль с целью сбора денег для нужд ВСУ возмутил россиян. Мнения разошлись у коллег 74-летней исполнительницы. Продюсер Иосиф Пригожин в саркастической манере высказался о Пугачевой. Муж певицы Валерии раскритиковал идею, будто на отечественной эстраде Алла Борисовна является артистом "номер один".

"Номером один" можно быть на кладбище", – сыронизировал Пригожин.

Продюсер также не согласен с мнением Андрея Разина, который ранее сравнил Примадонну с Клавдией Шульженко.