NEWS.RU сообщает, как живет уехавший из РФ актер Дмитрий Назаров

Дмитрий Назаров начал активную деятельность на YouTube после начала СВО на Украине. Он публикует много антироссийских стихов и прозы. Напомним, в январе 2023 года руководство МХТ Чехова отстранило артиста от работы. По заверению актера, его уволили из театра, чтобы показать остальным, что подобные санкции могут применить к любому человеку.

После увольнения Назарова оштрафовали за публичные действия, которые направлены на дискредитацию ВС России. Сейчас Дмитрий с женой живут во Франции. Супруги провели гастроли в Израиле, а также Париже. В настоящее время пара работает над проектом «Наша судьба связана с эмиграцией» и планирует гастролировать по странам Европы.

Но доходы звезды после переезда из РФ сократились. На родине у Назарова есть квартира в Москве и земельный участок в Подмосковье. Также он получает здесь пенсию.