От гангстера до короля комедии: где сейчас играет 80-летний Роберт Де Ниро

Роберту Де Ниро, который сыграл в 110 фильмах за 60 лет своей актерской карьеры, 17 июня исполнилось 80 лет. Но артист по-прежнему снимается в кино. В этом и следующем году выйдут фильмы с его участием.

140 раз актера номинировали на престижные кинопремии. Так, в его копилке — два «Оскара» и два «Золотых глобуса». Де Ниро сыграл не только гангстеров, а и снимался в комедиях. Впервые он снялся в фильме «Свадебная вечеринка» в 1963 году. Последние ленты звезды с его участием — «Уикенд с батей» и «Убийцы цветочной луны» вышли в этом году.

Несмотря на свой почетный возраст, артист продолжает активно сниматься. В его планах значатся аж 7 проектов. На 2023 год запланирован выход фильма «Убийцы цветочной луны», картины «Уикенд с батей» и «Игр возмездия», где Роберт Энтони сыграл одну из главных ролей.