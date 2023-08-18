Перечислены российские звезды, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям

Жена народного артиста РФ, поэта, композитора Ильи Резника ответила на слова Лаймы Вайкуле, которая его назвала “подлизой” за патриотические стихи.
В кинотеатрах страны начали показывать новый фильм о боевых действиях на Украине, которые происходили в конце февраля 2022 года. Согласно сюжету,
Екатерина Климова проводит отдых с младшей дочерью Беллой. Актриса и дочь наслаждаются путешествием на теплоходе. Также с ними за компанию
Дзен-канал «FUZZ MUSIC» напомнил о западных рок-вокалистах с самыми сильными голосами в мировой истории. Среди них лидер группы Queen, который
Ани Лорак после начала СВО ушла в тень. Затем певица из Украины начала вновь выступать за рубежом. А недавно стало известно, что исполнительница
Латвийская певица Лайма Вайкуле оказалась в "черном списке" радиостанций России. Песни исполнительницы по негласному соглашению вскоре перестанут