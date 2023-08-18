Перечислены российские звезды, ставшие родителями благодаря суррогатным матерям

Светлана Бондарчук показала фото с сыном, которого скрывала 6 месяцев. Наследника родила суррогатная мать. Кто еще из российских звезд прибегал к подобным услугам?

Алла Пугачева и Максим Галкин* (внесен в список иноагентов) воспитывают Лизу и Гарри, которых родила суррогатная мать. Близнецы родились в 2013 году.

Филипп Киркоров стал отцом в 2011 году дочери Аллы-Виктории. Через год у поп-короля родился сын Мартина. Наследники появились на свет от суррогатной матери в Америке.

Сергей Лазарев также воспитывает 2-х детей: сына Никиту родил сурогатная мать в 2014 году, дочь Анна появилась в 2016 году.

Яна Рудковская во второй раз стала матерью в 2020 году. У нее и Евгения Плющенко родился сын Арсений. По словам продюсера, она искала суррогатную мать с опытом.