Такменев заявил, что участие Ани Лорак в шоу «Ты супер» не отразится на просмотрах

Ведущий передачи «Ты супер!» на канале НТВ Вадим Такменев заявил, что зрителей не должно смущать то, что в жюри вошла украинская певица Ани Лорак. Он заметил, что исполнительница в настоящее время работает и живет в РФ.

Ани находится и работает в России. Что здесь смущает? Сомневаюсь, что зрители откажутся смотреть шоу, потому Лорак из Украины. Кто помянет старое, тому глаз вон, живем сегодняшним днем. Сегодня она поет в РФ. Мне кажется, что к ней возникать никаких вопросов не должно, тем более от зрителя, — сказал телеведущий.

Напомним, в марте в России отменили концерты певицы в Краснодаре и Ростове. Артистку даже предложили признать иноагентом.