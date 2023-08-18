Умер актер из «Дикой Розы» Давид Остроски

Умер известный мексиканский актер Давид Остроски, который прославился ролями в фильмах «Дикая Роза» и «Просто Мария». О смерти артиста пишет колумбийское издание El Heraldo.

Актер ушел из жизни в 66-летнем возрасте. По данным газеты, причиной смерти звезды театра и кино стала онкологическая болезнь. Общественность узнала о раке у мексиканского артиста осенью минувшего года. Из-за онкологии он досрочно завершил съемки в проекте.

Карьера Остроски насчитывает ста фильмов и сериалов. Начал активно сниматься артист в середине 80-х годов. Он сыграл роли в «Мария из предместья», «Однажды у нас вырастут крылья», «Марисоль», «Во имя любви» и многих других.