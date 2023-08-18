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В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку города

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В Екатеринбурге выбрали самую красивую девушку города
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Фото из открытых источников

Конкурс «Мисс Екатеринбург» прошел не за закрытыми дверям. На праздник могли прийти все желающие. В честь празднования 300-летия города конкурс было решено провести в Историческом сквере. Кроме самих красоток на сцене появились телеведущий Дмитрий Хрусталев и группа «Банд’Эрос».

Началось шоу с представления участниц. Затем конкурсантки прошли по подиуму и продемонстрировали наряды от ECLATA. Также красотки устроили по сцене небольшой забег.

В итоге «Мисс Екатеринбург-2023» стала Александра Кузнецова. Кроме короны 21-летняя ретушер получила 2-комнатную квартиру в ЖК «Миллениум» в Юго-Западном районе. Второе место досталось Екатерине Трубниковой, а третье место заняла Ева Кирнос. Титул Мисс «Зрительских симпатий» отдали Ксении Брагиной.

 

Текст: Информационное агентство «Informing»

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