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Вышел первый кинофильм о боевых действиях на Украине

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Вышел первый кинофильм о боевых действиях на Украине
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Фото из открытых источников

В кинотеатрах страны начали показывать новый фильм о боевых действиях на Украине, которые происходили в конце февраля 2022 года. Согласно сюжету, бельгийский скрипач-виртуоз Даниэль Коэн отправился на «гастроли в Киев», но попадает в историю, которая «основана на трагических событиях в Буче».

Изначально лента называлась «Музыкант». Под этим названием она получила господдержку и ее авторы вели съемочный процесс. Однако в прокат после мятежа Евгения Пригожина и его бойцов фильм вышел под названием «Свидетель».

По официальным данным, съемки картины прошли с 25 ноября 2022 года до 25 апреля в Твери. Продюсером нового проекта выступила Софья Митрофанова, а режиссером стал Давид Дадунашвили.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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