57-летняя Наталья Штурм впервые показала голое тело после пластики

Наталья Штурм сделала пластическую операцию. Звезда 90-х захотела избавиться от лишнего жира, а также придать своему телу былые изгибы. Исполнительница сделала подтяжку лица. В микроблоге певица показала на фото, как выглядит после пластики.

В кадре Наталья позировала в одном нижнем белье на высоких каблуках. На ягодицах у нее были видны синяки. Голова звезды перемотана бинтом.

Спрашивали, как заживает пресс. Вот! Кубики на месте! Честные кубики, которые были заработаны 30 годами упражнений. Ими горжусь! Вскоре будет идеально, - пишет Штурм.

Многие похвалили знаменитость за открытость, но остальные раскритиковали ее за откровенные фото.