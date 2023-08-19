61-летний Григорий Лепс заявил, что хочет ребенка от своей 20-летней подруги

Советский и российский эстрадный певец Григорий Лепс во время интервью Пятому каналу признался, что он не исключает возможности вновь стать отцом. Как сообщил 61-летний исполнитель, в последнее время он встречается с 20-летней девушкой. Впрочем, называть ее имени артист не стал.

Отмечается, что благодаря новым отношениям Григорий Викторович ограничил употребление алкогольных напитков и даже начал заниматься спортом.

Непременно! Думаю, что будут. Я практически в этом уверен, — ответил музыкант на вопрос журналистов о появлении наследников.

Также Лепс добавил, что он начал заниматься спортивной ходьбой и вскоре планирует пройти аж 61 километр (по количеству прожитых лет).