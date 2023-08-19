Актриса Светлана Иванова позитивно отозвалась о работе с Орбакайте

Светлана Иванова позитивно отозвалась о работе с Кристиной Орбакайте. По словам артистки, ее коллега быстро влилась в коллектив на съемках «Теста на беременность».

Как рассказала Ивановой, между ними не было соперничества и она заранее знала, что работать с дочерью Примадонны ей будет комфортно.

Она до всего жадная, что происходит вокруг, она «свой пацан». Думаю, что это благодаря опыту выступлений с различными коллективами в различных местах. Она прекрасно понимает, что происходит, чувствует атмосферу, за секунду ее частью стала, как будто бы там всегда была, - говорит Светлана о Кристине.





Иванова добавила, что кино для нее связано с командной работой, поэтому с Орбакайте конкурировать она даже не пыталась.