Алла Пугачева хотела передать деньги на лечение клоуна Андрюши

17 августа в Московском цирке Никулина на Цветном бульваре прошло прощание с Андреем Николаевым. Клоун Андрюша умер в Боткинской больнице в возрасте 85 лет.

Алла Пугачева была первой, кто узнал о проблемах со здоровьем у наставника. Николаев долгие годы преподавал в ГИТИСе. Там он встретил Примадонну, когда певица еще училась. Артистка получила навыков от легенды цирка и неоднократно выражала благодарность учителю.

Когда клоун Андрюша сильно заболел и нуждался в срочной операции, Алла Борисовна попыталась помочь финансово. Народная артистка, узнав о состоянии наставника, хотела оплатить операцию на сердце и дальнейшее лечение. Однако врачи не смогли спасти жизнь легенды цырка. После смерти Пугачева прислала Андрею Николаевичу траурный венок и записку со словами прощания.