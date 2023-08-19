Что будет с шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым в новом телесезоне

Многие зрители задаются вопросом, что будет с телешоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым в новом сезоне. А сегодня стала известна судьба программы.

Оказалось, что популярная передача не появится в эфире Первого канала. Причина - сложная ситуация в мире. Не исключено, что проект когда-либо возродят, однако точно не в 2023 году. При этом начались съемки «Давай поженимся!». Осенью зрители увидят любимое шоу в эфирах.

Что касается Дмитрия Борисова, то он сейчас находится в Москве. Ведущий занимается другой работой. Ранее он отдохнул в Америке, за что его подвергли хейту.



