Что посмотреть в кино 19 и 20 августа

В четверг, 17 августа, в прокат вышло несколько картин. Среди них российская комедия «Как звезды», а также французский мультипликационный фильм «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Что можно посмотреть в кино на этих выходных, 19 и 20 августа, в подборке.

1. Комедия "Как звезды", режиссер: Мария Лойтер (Россия)

2. Триллер, криминал "Игра в переговоры", режиссер: Ли Джон-сок (Южная Корея)

3. Мультфильм, боевик, приключения "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" (Франция)

4. Ужасы "Два, три, демон, приди!" режиссеры: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу (Австралия)

5. Комедия, мелодрама "Аманда", режиссер: Каролина Кавалли (Италия, Франция)

6. Драма, триллер "Идеальная ложь", режиссер: Сильвен Деклу (Франция)

7. Триллер, драма "Импостер", режиссер: Кадзуёси Кумакири (Япония)

8. Боевик, триллер "Запертый заживо", режиссер: Лукас Ринкер (Германия)

9. Драма, ужасы "Корабль призраков", режиссер: Гари Шор (США, Британия)

10. Криминал, детектив "Криминальный город: Разборки в Пусане", режиссер: Ли Сан-ён (Южная Корея).