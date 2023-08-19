Дмитрий Харатьян заявил, что считает отъезд артистов из России большой ошибкой

Народный артист РФ Дмитрий Харатьян в ходе творческого фестиваля «Таврида.АРТ» рассказал о своем отношении к артистам, которые уехали из страны на фоне проведения специальной операции (СВО) на Украине. По мнению артиста, каждый человек имеет право на свой личный выбор.

Харатьян заявил, что этот выбор является ошибочным.

Я не осуждаю никого, считаю, что у каждого есть право выбора. Другое дело, считаю это выбор ошибочным. Время покажет, всех рассудит. Я здесь, с народом, который испытывает определенные исторические перемены, — сказал актер.

Он добавил, что «то, что я здесь, они там, говорит само за себя».