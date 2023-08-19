Модель Алена Шишкова маскирует лицо после пластики при помощи нейросети

Алена Шишкова на днях опубликовала новое фото после пластики. Как ранее уже сообщалось, бывшая возлюбленная рэпера Тимати решилась на проведение хирургического вмешательства.

Девушка не говорила, что именно собирается сделать с лицом. А на днях Алена выложила фотографию, на которой продемонстрировала свое обновленное лицо. Снимок оказался настолько идеальным, что фанаты не поверили в то, что это настоящая Шишкова. Многие поклонники заявили, что фото прошло через фильтр при помощи нейросети.

Впрочем, некоторые подписчики похвалили модель. Многие отметили, что она изменила цвет глаз на карие, но в комментариях под постом звезда опровергла это, сообщив, что так упал свет.