Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни

В возрасте 81 год умер народный артист Российской Федерации Игорь Ясулович, который известный зрителю по эпизодическим ролям соседа с собачкой в фильме «Бриллиантовая рука», инженера Щукина в картине «12 стулья» и Корна в ленте «Гардемарины, вперед!». Актер долгое время боролся с тяжелой онкологической болезнью. В июле и августе артист несколько раз попадал в больницу. К слову, у Ясуловича был «характер-кремень». До последнего дня жизни он «гусарил», а также рассказывал анекдоты.

Игорь Николаевич родился 24 сентября 1941 года в Рейнсфельде Кошкинского района Куйбышевской области. В 1962 году он окончил в Москве актерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии, в 1974 году - режиссерский факультет.

С 1962 по1964 годы Ясулович являлся актером Московского экспериментального театра пантомимы "Эктемим". С 1964 по 1993 год работал в труппе Театра-студии киноактера. С 1993 по 2023 гг. являлся актером Московского театра юного зрителя.

