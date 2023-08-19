Олег Газманов: в РФ много талантливых певцов, но петь им нечего

В РФ есть много талантливых певцов, однако для них мало репертуар. В этом уверен народный артист Олег Газманов. Как считает певец, особенно молодым талантам не хватает композиций, которые бы соответствовали духу времени.

У нас большой дефицит репертуара. Есть много ребят, которые хорошо поют. «Голос» и «Х-фактор» — выходят шикарные певцы. Однако петь нечего, музыкального контента просто нет. Поэтому появился проект «Родники». Там движуха идет. Люди бросились песни писать. Мы не заставляем никого, чисто патриотическое направление. 90% песен — о воюющих парнях, о стране, любви. Тексты нравственные, про хорошее, про традиции, присущие нашей стране, — сказал артист.

Газманов подчеркнул, что надо в целом менять ситуацию на радиостанциях, поскольку там не звучат песни, которые слушают в зоне проведения СВО.