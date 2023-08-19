Парадокс Ясуловича: каким был умерший актер на экране и в жизни

19 августа 2023 года умер народный артист, без которого трудно представит кино. В возрасте 81 года скончался Игорь Ясулович. Его госпитализировали, провели несколько операций, на днях выписали домой, где он скончался.

Выпускник ВГИКа в кино и театре сыграл десятки ролей. Его тембр узнаваем для всех. Его карьеру можно уместить в два слова - парадокс Ясуловича". Актера с запоминающейся внешностью знали все в РФ.

Эпизод в "Бриллиантовой руке" Ясуловича попросил сыграть лично Леонид Гайдай. В же Таллине актер неоднократно слышал от режиссеров: фразу: "С вашей внешностью путь заказан!". Но шанс ему дал режиссер Михаил Ромм: "Не переживай, интеллигенты тоже в кино нужны". Именно в картине Ромма "9 дней одного года" он сыграл первую роль физика-ядерщика Фёдорова, которая принесла ему славу и признание.