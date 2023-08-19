Певец Денис Майданов заявил об использовании сбежавших артистов против России

Исполнитель Денис Майданов объяснил, зачем артисты, уехавшие из России, выступают с критикой родной страны. По заверению музыканта, их используют в разных антироссийских кампаниях.

Как говорит общественный деятель, российские звезды заблуждаются, когда думают, что они кому-нибудь за рубежом нужны. Певец отмечает, что критикуя родину, они «плюют на ее народ».

Но самое страшное, что их использовали в антироссийской стратегии. Как только они сказали слово, перестали быть нужными. Их там выбросили!, - заявил певец.

Артист добавил, что знаменитостям, критикующим РФ и ее власти, нужно сменить свой род деятельности и стать политиками.