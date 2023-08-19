Певец Игорь Николаев высказался после сообщений о том, что он покинул РФ

Певец Игорь Николаев отдохнул в Европе. Он побывал в Италии и Франции. Однако музыканта расстроили сообщения о том, что он покинул РФ.

Отметим, что начале августа композитор объявился в другой стране. Он опубликовал в социальной сети ряд снимков, на которых позировал в гондоле. Многие отметили, что выглядит Николаев молодо и счастливо. Сперва фанаты думали, что Игорь отправился в короткий отпуск, однако его пребывание за границей затянулось. Кроме того, артист отправился в красивые места со всей семьей.

Через несколько часов певец высказался по поводу эмиграции. Как рассказал муж Проскуряковой, он не остался за рубежом и обратился к журналистам:

«Нас с Вероничкой там нет. Нам пора уже к школе готовиться».