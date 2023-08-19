Популярный певец Ярослав Дронов, который более известный россиянам как SHAMAN, признался, что его жена сильно переживает во время его поездок в зону проведения специальной военной операции.

«Как любая другая женщина, она очень эмоциональное создание. Конечно, сильно переживает. Однако это мой путь. Она относится с пониманием к моей личности, моему естеству. Она с уважением ко мне относится, я уважением отношусь к ней», — сказал артист.

Музыкант также добавил, что во время его нахождения в зоне СВО он чувствует, что там в нем нуждаются. Это для SHAMAN является главным фактором.



