Российский актер Сергей Викторов умер в возрасте 57 лет

С прискорбием сообщаем о том, что умер актер Сергей Викторов. Сергей Робертович был человеком с добрым сердцем и душой. За 28 лет в НЭТе он создал десятки разноплановых ролей, в которых проявился его исключительный талант его высочайший профессионализм. Его уход - большая потеря для коллектива. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении театра.

Стоит отметить, что причина смерти Викторова не указана. Про время, место прощания сообщат позже.