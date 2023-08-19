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Российский актер Сергей Викторов умер в возрасте 57 лет

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Российский актер Сергей Викторов умер в возрасте 57 лет
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Фото из открытых источников
18 августа 2023 года на 58 году жизни умер российский актер Сергей Викторов. Он был одним из ведущих артистов НЭТа (Новый экспериментальный театр). Ему умерший посвятил тридцать лет своей жизни.
С прискорбием сообщаем о том, что умер актер Сергей Викторов. Сергей Робертович был человеком с добрым сердцем и душой. За 28 лет в НЭТе он создал десятки разноплановых ролей, в которых проявился его исключительный талант его высочайший профессионализм. Его уход - большая потеря для коллектива. Выражаем соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении театра.

Стоит отметить, что причина смерти Викторова не указана. Про время, место прощания сообщат позже.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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