Шинель спасла жизнь певца SHAMAN'a во время выступления в Крыму

В Крыму проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Он соединил не только молодые таланты, но и популярных артистов. Среди них певец SHAMAN.

Недавно Ярослав Дронов выступил в рамках концерта артиста Олега Газманова. Своим выступление он произвел настоящий фурор! Но произошло странное событие, которое могло привести к страшным последствиям, если бы не произошло чудо.

На сцену певец вышел в шинели. Во время пения он устроил яркое представление. SHAMAN настолько увлекся, что подкинул пальто, после чего стал эффектно фланкировать шашкой. Все это сопровождало пиротехническое шоу. Шинель артиста упала недалеко от оборудования. В итоге искра прожгла его пальто.

«Слава богу, важные органы не пострадали. Но это было неожиданно. Теперь эта шинель с большой историей», — признался SHAMAN.