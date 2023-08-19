Составлен список артистов с Украины, которые остались в России после начала СВО

Новой наставницей в передаче НТВ «Ты — супер!» вместе с Игорем Крутым, Алексеем Воробьевым и Люсей Чеботиной станет Ани Лорак. Кто еще из артистов из Украины остался в России и почему?

Кто из украинских артистов остался в России после начала СВО? Ани Лорак после начала СВО год не выходила на связь с фанатами. В Краснодаре и Воронеже ее концерты отменили, а она обозначила свою гражданскую позицию.

Исполнительница подчеркнула, что не хочет выбирать между Россией и Украиной, однако именно в РФ она стала большой звездой. Анна Asti также осталась в РФ после начала СВО. В феврале Федеральная налоговая служба закрыла ее бизнес из-за окончания срока действия документа, который подтверждает ее право временно либо постоянно проживать в нашей стране.

Наташа Королева поддерживает РФ несмотря на то, что ее мать активно выступает за Украину и осуждает СВО. Людмила Порывай переехала в США 30 лет назад. В августе женщина публично поддержала Украину во время концерта Ирины Билык в США.