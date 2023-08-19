Умер актер из фильма «За двумя зайцами» Валерий Рябков

19 августа 2023 года ушел из жизни Валерий Рябков. Знаменитый советский и российский актер работал в Тюменском Большом драматическом театре без малого полвека.

Валерий Алексеевич родился 19 июля 1949 года. В 1950 году его ждали два юбилея - 75 лет со дня рождения, а также 50 лет на сцене Тюменского драматического театра.

13 сентября 1974 года Рябкова принят в Тюменский облдрамтеатр на должность помощника режиссера. На счету актера - "Три товарища" Ремарка, фильм "С любимыми не расставайтесь", картина "Доходное место", лента "Ревизор", а также "За двумя зайцами" и многие другие.