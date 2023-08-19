Yandex.RTB

Умер актер из фильма «За двумя зайцами» Валерий Рябков

Image 16+
Умер актер из фильма «За двумя зайцами» Валерий Рябков
Знаменитости
Фото из открытых источников

19 августа 2023 года ушел из жизни Валерий Рябков. Знаменитый советский и российский актер работал в Тюменском Большом драматическом театре без малого полвека.

Валерий Алексеевич родился 19 июля 1949 года. В 1950 году его ждали два юбилея - 75 лет со дня рождения, а также 50 лет на сцене Тюменского драматического театра.

13 сентября 1974 года Рябкова принят в Тюменский облдрамтеатр на должность помощника режиссера. На счету актера - "Три товарища" Ремарка, фильм "С любимыми не расставайтесь", картина "Доходное место", лента "Ревизор", а также "За двумя зайцами" и многие другие.

Коллеги запомнят актера как настоящего мастера с огромной душой, заботливого товарища, порядочного и честного человека. Он был примером для молодых актеров.

Прощание и панихида пройдут в Тюменском драматическом театре. О дате и времени сообщат дополнительно. Похоронят умершого на Червишевском кладбище Тюмени.

Текст: Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Умер актер из фильма «За двумя зайцами» Валерий Рябков

Вчера, 22:37

Составлен список артистов с Украины, которые остались в России после начала СВО

Вчера, 22:26

Дмитрий Харатьян заявил, что считает отъезд артистов из России большой ошибкой

Вчера, 20:21

Парадокс Ясуловича: каким был умерший актер на экране и в жизни

Вчера, 20:09

Народный артист России Игорь Ясулович умер на 82-м году жизни

Вчера, 19:47

57-летняя Наталья Штурм впервые показала голое тело после пластики

Вчера, 13:17

Певец Игорь Николаев высказался после сообщений о том, что он покинул РФ

Вчера, 13:06

Шинель спасла жизнь певца SHAMAN'a во время выступления в Крыму

Вчера, 13:04

В 35 лет умер известный украинский актер Алексей Хильский из "Нюхача"

Вчера, 12:52

Что будет с шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым в новом телесезоне

Вчера, 12:40

Российский актер Сергей Викторов умер в возрасте 57 лет

Вчера, 12:31

Модель Алена Шишкова маскирует лицо после пластики при помощи нейросети

Вчера, 08:51

Певец Денис Майданов заявил об использовании сбежавших артистов против России

Вчера, 08:45

Алла Пугачева хотела передать деньги на лечение клоуна Андрюши

Вчера, 08:39

61-летний Григорий Лепс заявил, что хочет ребенка от своей 20-летней подруги

Вчера, 08:32

Что посмотреть в кино 19 и 20 августа

Вчера, 08:12

Олег Газманов: в РФ много талантливых певцов, но петь им нечего

Вчера, 08:09

Певец РФ SHAMAN признался, что жена переживает из-за его концертов в зоне СВО

Вчера, 07:58

Актриса Светлана Иванова позитивно отозвалась о работе с Орбакайте

Вчера, 07:45

Умер актер из «Дикой Розы» Давид Остроски

18-08-2023, 20:38

Шинель спасла жизнь певца SHAMAN'a во время выступления в Крыму
  • Вчера, 13:04

Шинель спасла жизнь певца SHAMAN'a во время выступления в Крыму

В Крыму проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Он соединил не только молодые таланты, но и популярных артистов. Среди них певец

«Давай поженимся» вернется в эфиры без астролога Володиной
  • 18-08-2023, 10:44

«Давай поженимся» вернется в эфиры без астролога Володиной

Как пишет Telegram-канал Mash, шоу «Давай поженимся» в эфиры Первого канала вернется в октябре. Однако зрителей ждут некоторые изменения. В качестве

В 35 лет умер известный украинский актер Алексей Хильский из "Нюхача"
  • Вчера, 12:52

В 35 лет умер известный украинский актер Алексей Хильский из "Нюхача"

В возрасте 35 лет умер знаменитый украинский актер Алексей Хильский, который примкнул к ВСУ. Причиной смерти артиста стало ранение, пишут СМИ.

Названы 5 западных рок-вокалистов с самым сильными голосами в мировой истории
  • 17-08-2023, 19:44

Названы 5 западных рок-вокалистов с самым сильными голосами в мировой истории

Дзен-канал «FUZZ MUSIC» напомнил о западных рок-вокалистах с самыми сильными голосами в мировой истории. Среди них лидер группы Queen, который

Вышел первый кинофильм о боевых действиях на Украине
  • 18-08-2023, 08:37

Вышел первый кинофильм о боевых действиях на Украине

В кинотеатрах страны начали показывать новый фильм о боевых действиях на Украине, которые происходили в конце февраля 2022 года. Согласно сюжету,

От гангстера до короля комедии: где сейчас играет 80-летний Роберт Де Ниро
  • 18-08-2023, 08:45

От гангстера до короля комедии: где сейчас играет 80-летний Роберт Де Ниро

Роберту Де Ниро, который сыграл в 110 фильмах за 60 лет своей актерской карьеры, 17 июня исполнилось 80 лет. Но артист по-прежнему снимается в кино.