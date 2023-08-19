В 35 лет умер известный украинский актер Алексей Хильский из "Нюхача"

В возрасте 35 лет умер знаменитый украинский актер Алексей Хильский, который примкнул к ВСУ. Причиной смерти артиста стало ранение, пишут СМИ.

Алексей родился в Днепродзержинске. С 2010 года он служил в театре "Верим!" Днепропетровска. Сниматься артист начал в 2016 году. Участвовал в русскоязычных фильмах, к примеру, в "Нюхаче", "Подкидышах". Также он играл в украинской адаптации турецкого фильма "На твоей стороне". Хильский появлялся в ремейке российского детектива "Ментовские войны".

В "Вызове" о спасателях у актера была главная роль. В 2023 году начались съемки третьего сезона. Как звезда совмещал службу в ВСУ и работу в студии, не сообщается.