Актер Машков выразил презрение к уехавшим за рубеж артистам России

В Крыму проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Он соединил не только молодые таланты, но и популярных артистов. Среди них певец
Как пишет Telegram-канал Mash, шоу «Давай поженимся» в эфиры Первого канала вернется в октябре. Однако зрителей ждут некоторые изменения. В качестве
В возрасте 35 лет умер знаменитый украинский актер Алексей Хильский, который примкнул к ВСУ. Причиной смерти артиста стало ранение, пишут СМИ.
Дзен-канал «FUZZ MUSIC» напомнил о западных рок-вокалистах с самыми сильными голосами в мировой истории. Среди них лидер группы Queen, который
В кинотеатрах страны начали показывать новый фильм о боевых действиях на Украине, которые происходили в конце февраля 2022 года. Согласно сюжету,
Роберту Де Ниро, который сыграл в 110 фильмах за 60 лет своей актерской карьеры, 17 июня исполнилось 80 лет. Но артист по-прежнему снимается в кино.