Актер Машков выразил презрение к уехавшим за рубеж артистам России

Владимир Машков, который снимался в эпизодах голливудских фильмов, поддерживает СВО и власти России. Актер не скрывает неприязни к артистам, уехавшим за рубеж и позволяющим себе критиковать родину.

Недавно Машков во главе труппы МХТ отыграл постановку в Херсонской области. Владимир Львович также стал гостем «Тавриды АРТ» в Крыму. Журналисты спросили 59-летнего артиста про отношение к своим коллегам, которые не поддержали спецоперацию.

«Они поменяли полушария головного мозга на другие. У меня есть одно подходящее слово — презрение. Произнес страшное слово, однако оно не значит „отвернуться“. Оно значит „смотреть внимательно“. Не на них, туда, где любовь и уверенность», — сказал Машков.

Он добавил, что пришло время документальной журналистики, поэтому на первый план выходят военные корреспонденты. По мнению знаменитости, только тот, кто побывал на фронте, может снимать фильмы про СВО.