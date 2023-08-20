Анна Хилькевич расстроилась, что Настасья Самбурская не сыграет в сериале «Универ»

В Крыму проходит фестиваль молодого искусства «Таврида. АРТ». Он соединил не только молодые таланты, но и популярных артистов. Среди них певец
"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста,
Как пишет Telegram-канал Mash, шоу «Давай поженимся» в эфиры Первого канала вернется в октябре. Однако зрителей ждут некоторые изменения. В качестве
В возрасте 35 лет умер знаменитый украинский актер Алексей Хильский, который примкнул к ВСУ. Причиной смерти артиста стало ранение, пишут СМИ.
В кинотеатрах страны начали показывать новый фильм о боевых действиях на Украине, которые происходили в конце февраля 2022 года. Согласно сюжету,
Публикации средств массовой информации о том, что Ани Лорак занимается «гуманитарной деятельностью», которая направлена на помощь ВС Украины, не