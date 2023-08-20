Анна Хилькевич расстроилась, что Настасья Самбурская не сыграет в сериале «Универ»

Популярная российская актриса Анна Хилькевич сильно расстроилась из-за того, что ее коллега Настасья Самбурская не сыграет в сериале «Универ».

Артистка решила прокомментировать отказ Самбурской сыграть роль в новом сезоне «Универе».

«Сперва я удивилась, конечно же. С одной стороны, обрадовалась, что мне сильно не нужно пыхтеть в зале. С другой стороны, чисто по-женски я сильно расстроилась. Думаю, что будет еще один сезон, и что она обязательно вернется. Может быть, это ей уже не нужно, все всегда во благо», – заявила Хилькевич.

Напомним, в июле канал ТНТ продолжил работу над телесериалом. Съемки проходят в Москве. Главные герои встретятся спустя 13 лет. По словам Настасьи, ее в проект не взяли из-за того, что не смогли договориться о ставке.