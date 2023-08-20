Бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров снял на видео, как плачет его новая девушка

Бывший супруг известной телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров начал отношения с новой девушкой. Он счастлив с визажистом Валерией.

Мужчина часто посвящает возлюбленной трогательные посты, а также признается, что ранее любовь не приносила ему так много счастья. А сегодня бизнесмен напугал своих поклонников. Он опубликовал новое видео, на котором его избранница плачет под одеялом. Но страшные подозрения подписчиков о том, что у них не все гладко, не оправдались. Оказалось, что девушка плакала после просмотра очередной мелодрамы.

«Вот так смотрим мелодрамы. Для вас слезы — мини-спа для души. Когда хорошенько поплакали и вытерли слезы, потом как супергерои, которые готовы сразиться с любой ситуацией. Замечали такое?» — пишет Курбан Омаров.