E1.RU: Клава Кока победила Niletto в баттле к 300-летию города Екатеринбурга

Музыкальный баттл между Клавой Кокой и Niletto стал одним из ярких событий фестиваля RCC, который был посвящен 300-летию города. Выступили знаменитости возле КРК «Уралец» и привлекли внимание 20 тысяч зрителей.

Первым вышел рэпер. Он разогрел атмосферу и подготовил публику к главному событию вечера. Затем появилась Клава Кока, которая завоевала в России огромную популярность. Певица представила свои популярные композиции, чем вызывала бурные овации у зрителей.

Во время выступлений артистов зрители могли проголосовать за любимца при помощи специального приложения. По результатам голосования Кока набрала 55,5 процентов голосов, Niletto получил 45,5 процентов. Таким образом Клава смогла завоевать сердца большинства гостей и жителей Екатеринбурга.