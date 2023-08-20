Издание «Вокруг ТВ» сообщило, кто выбыл в 9-м выпуске шоу «Выжить в Дубае»

Развлекательное реалити-шоу "Выжить в Дубае" постепенно подходит к концу. Борьба за главный приз 10 миллионов рублей становится напряженной и даже ожесточенной. Стало известно, кто выбил в 9-м выпуске проекта.

В последнем выпуске Павел Воля и Ляйсан Утяшева подготовили невероятное испытание. Наиболее успешной в нем стала Татьяна Минжуренко. Она показала наилучший результат и решила поделиться победой с Дарьей Александровой.

В следующем этапе предстояло выбрать соперника для финального испытания. Во время обсуждения Анна Хилькевич решила принять участие с Ангелиной Татарченковой. Как отметила актриса, это всего лишь игра, а соперничество на проекте не должно повлиять на личные отношения между участниками. Такое решение многих удивило, однако в итоге шоу покинула Ангелина Татарченкова.