Ксения Бородина удивила фанатов радикальными изменениями во внешности

Ксения Бородина в последнее время экспериментирует с новыми образами. Ведущая превзошла саму себя. Обычно теледива не склонна радикально менять прическу, однако в этот раз она решила сделать исключение.

На новых фото, опубликованных в своей соцети, Ксения появилась в необычном облике. Волосы Бородиной стали прямыми и длинными, а рваная челка спустилась на глаза.

Пользователи начали обсуждать новый имидж блогера. Многие фанаты отметили, что с такой прической ведущая Дома-2 напоминает им Аллу Духову, основательницу группы Todes. Некоторые поклонники предположили, что это временный образ, а звезда попросту использовала накладную челку.