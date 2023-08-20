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Людмила Зайцева рассказала, как Лидия Федосеева приревновала ее к Шукшину

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Людмила Зайцева рассказала, как Лидия Федосеева приревновала ее к Шукшину
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Фото из открытых источников

Народная артистка РСФСР Людмила Зайцева рассказала интересную историю из молодости. Дело было в далеком 1974 году. Тогда начинающая актриса получила роль в ленте «Печки-лавочки». Режиссером фильма стал Василий Шукшин, а роль главной героини досталась его жене Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Несмотря на небольшую роль Зайцевой, сцена с ее участием запомнилась зрителям. Артистка вспомнила, как за кадром пересеклась с режиссером и супругой. У них даже состоялся необычный диалог.

«Друг другу обрадовались и обнялись. Шукшин мне говорит: «Маленькая (любил так меня называть), слышал, что ты хорошо снялась в «Здравствуй и прощай». Очень за тебя рад. Добавил, кивнув на меня: «Лида, куда цветов столько?» Но она чисто по-женски отреагировала: «Вась, что, все отдавать-то?» — «Ладно, еще будут». Они мне отдали охапку: «Бери и до скорой встречи», — рассказала актриса.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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