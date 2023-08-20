Лучшие российские сериалы про бандитов. ТОП-10

Фильмы и сериалы про гангстеров не перестают быть популярными благодаря бунтарству, протесту, духу свободы и другим качествам, которые излучают главные герои. Бандиты кажутся многим хозяевами своей жизни с деньгами, дорогими автомобилями, роскошными женщинами, авторитетом, властью. "Беспредельщики", несмотря на это, придерживаются четких понятий и принципов.

Представляем вашему вниманию ТОП-10 лучших сериалов про бандитов. В этих российских телепроектах создатели обратились к теме бандитизма, борьбы с ними в каждый период истории. Некоторые фильмы были созданы по оригинальным сценариям, а другие картины опирались на художественные произведения. Третьи ленты в основе сюжета имеют реальные истории банд и главарей.

1. "Место встречи изменить нельзя" (1979)

2. "Рожденная революцией" (1974-1977)

3. "Бригада" (2002)

4. "Бандитский Петербург: Барон" (2000)

5. "Жизнь и приключения Мишки Япончика" (2011)

6. "Крик совы" (2013)

7. "Ликвидация" (2007)

8. "Черные волки" (2011)

9. "Шакал" (2016)

10. "Охота на Изюбря" (2005)