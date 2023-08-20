Названа причина смерти умершего 57-летнего актера Сергея Викторова

Умер один из ведущих артистов волгоградского Нового экспериментального театра. Актер театра и кино ушел из жизни в 57-летнем возрасте.

По информации местного портала "Городские вести", журналисты которого ссылаются на источник в близком окружении актера, 18 августа 2023 года у Викторова произошел сердечный приступ.

"У него остановилось сердце. Помочь врачи не смогли", - заявил источник.

Напомним, что в 1993 году Сергей Викторов окончил Ташкентский государственный институт искусств. С 1995 года играл в труппе волгоградского НЭТа. Всего на сцене театра сыграл десятки разных ролей.