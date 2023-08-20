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Названы самые популярные у жителей России автомобили Haval

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Названы самые популярные у жителей России автомобили Haval
Автомобильные новости
Фото из открытых источников

В РФ в июле продали 8548 автомобилей Haval. Это в четыре раза больше, чем в июле минувшего года. Об этом сообщает «Автостат», ссылаясь на данные АО «ППК».

Хитом продаж стал Haval Jolion. За минувший месяц было реализовано 4304 машины. На эту модель пришлась половина всех продаж. Спрос на авто повысился в 3,7 раза в годовом выражении.

На втором месте модель Haval F7 (1744 проданных автомобилей). Рост в сравнении с июлем прошлого года больше в 5,4 раза. Замыкает ТОП-3 Haval Dargo. С начала 2023 года реализовали 1315 единиц (в 5,2 раза больше, чем в 2022 году).

К слову, новый Haval M6 в топ не вошел, поскольку появился в продажах в конце июля. Ожидается, что в августе модель войдет в список самых популярных у жителей России автомобилей Haval несмотря на подорожание на 200 тысяч рублей.


Текст: Информационное агентство «Informing»

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