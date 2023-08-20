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Певица МакSим закончила курс лечения от алкогольной зависимости

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Певица МакSим закончила курс лечения от алкогольной зависимости
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Фото из открытых источников

Марина Абросимова (певица МакSим) впервые вышла на сцену после перерыва. Звезда провела концерт на Московском урбанистическом форуме, который находится в «Лужниках». Артистка похудела, загорела и похорошела.

До этого исполнительница находилась в реабилитационной клинике, куда отправилась после сорванного концерта в Сочи. Как призналась певица, перед выходом на сцену она находилась под капельницей. Тогда исполнительница считала, что алкоголь ей поможет побороть усталость. МакSим утверждает, что срыв произошел на фоне активных гастролей после продолжительной болезни.

Еще месяц назад знаменитость успешно завершила программу лечения от алкогольной зависимости. Сейчас девушка планирует вернуться к концертной деятельности. Марина уже выступила на фестивале «PRO лето» и не собирается останавливаться.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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