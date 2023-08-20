Певица РФ Любовь Успенская призналась, что ее хотели отправить на Северный полюс

Создатели проекта «АвторА», проходящего в рамках музыкального фестиваля «Таврида.АРТ», попытались заставить Любовь Успенскую на выступление одеть пальто, несмотря на жаркую погоду. В этом призналась сама певица во время беседы с NEWS.ru.

По словам артистки, она отругала организаторов и в конечном итоге выбрала скромное платье.

Бог мне дал хороший вкус. Самое главное, когда у тебя присутствует чувство оттенков, цветов, можно легко найти, что надеть. Меня не может никто заставить надеть то, что не нравится. Меня, кстати, хотели одеть в теплое пальто. Я наехала на них: вы чего, хотите меня на Северный полюс отправить? Понятно, у них своя тема, у меня своя. Поэтому взяла это закрытое платье, скромненько оделась. Моя дочь тоже дает советы, у нас с ней вкусы совпадают, — отметила Любовь Успенская.



