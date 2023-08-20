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Продлевают молодость: врач Лебедева раскрыл секретную пользу субпродуктов

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Продлевают молодость: врач Лебедева раскрыл секретную пользу субпродуктов
Здоровье
Фото из открытых источников

Врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева отметила, что во многих субпродуктах (печени, сердечках) содержится большое количество полезных веществ. Стоят продукты дешево, что делает их привлекательными для многих людей.

Как утверждает врач, в субпродуктах содержится источник красоты и молодости  – биотин. Он ускоряет регенерацию клеток, а также восстанавливает эпидермис, обладая защитным свойством для организма человека. К тому же, биотин является основой структуры человеческих волос, поскольку принимает участие в синтезе кератина, основного структурного компонента волос.

А еще субпродукты - это источник коллагена. Особенно много вещества содержат куриные лапки. Коллаген поддерживает здоровье кожи, хрящей, костей, сухожилий, ногтей.

Текст: Информационное агентство «Informing»

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