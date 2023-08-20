Умер «король эпизодов» Игорь Ясулович: Три забавные роли актера

"Король эпизодов" - говорят про умершего Игоря Ясуловича. За плечами актера более 200 сыгранных ролей. "РГ" вспомнила три забавные роли артиста, которые все знают.

1. "12 стульев", роль инженера Щукина. Комедия Леонида Гайдая любима многими зрителями. Не найдется тот, кто не помнит инженера Щукина, который застрял на лестничной клетке после того, как захлопнулась дверь квартиры.

2. "Самая обаятельная и привлекательная", роль фарцовщика. В советском кинофильме Геральда Бежанова в главной роли с Ириной Муравьевой Ясулович сыграл фарцовщика-спекулянта. Всего несколько минут на экране и его реплики растащили на цитаты.

3. "Гостья из будущего", роль Электрона Ивановича. В картине, снятой по мотивам фантастической повести Кира Булычева, герой Ясуловича бродил в кадре с говорящим козлом.